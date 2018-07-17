Зідан перейде працювати до “Ювентуса”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Колишній головний тренер мадридського “Реала” Зінедін Зідан повернеться до професійної діяльності в жовтні, з посиланням на Libertad Digital передає УНН.
Французькому фахівцеві була запропонована посада радника “Ювентуса” зі спортивних питань. Відзначається, що тренер погодиться на цю роботу, до якої приступить в жовтні.
Останнім місцем роботи 46-річного наставника був “Реал”, який він очолював з 2016 по 2018 рік.
Нагадаємо, відомий у минулому футболіст збірної Франції, головний тренер клубу-переможця Ліги чемпіонів “Реал Мадрид” Зінадін Зідан заявив, що йде з посади.