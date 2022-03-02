Зі сторони Білорусі до Києва наближається велика кількість танків – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Зараз зі сторони Білорусі до Києва наближається велика кількість танків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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"Ситуація напружена, зараз підходять зі сторони Білорусі, велика кількість танків, зі сторони сходу. Наші хлопці також готуються оборонятись. Я гордий, за те, що я українець, і оці дії наших хлопців, дії волі, характеру українського. Хлопці показують неймовірні результати. Дають відсіч цим нападкам...", — сказав Кличко.
Він зазначив, що на сьогодні мета росіян — це столиця.
Доповнення
Кличко повідомляв, що ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілювали Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі.
25 лютого повідомляли, що російські військові є у житлових кварталах в Бучі на Київщині.