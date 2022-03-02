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Со стороны Беларуси к Киеву приближается большое количество танков – Кличко

Со стороны Беларуси к Киеву приближается большое количество танков – Кличко

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Сейчас со стороны Беларуси к Киеву приближается большое количество танков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Детали

"Ситуация накаленная, сейчас подходят со стороны Беларуси, большое количество танков, со стороны востока. Наши ребята также готовятся обороняться. Я горд, за то, что я украинец, и эти действия наших ребят, действия воли, характера украинского. Ребята показывают невероятные результаты. Дают отпор этим нападкам", - сказал Кличко.

Он отметил, что на сегодня цель россиян – это столица.

Дополнение

Кличко сообщал, что враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливали Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле.

25 февраля сообщали, что российские военные есть в жилых кварталах в Буче под Киевом.

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