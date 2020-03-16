Журналістам у Раді дозволили працювати лише у прес-центрі

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На фоні ситуації з коронавірусом представникам засобів масової інформації дозволили працювати у приміщенні Верховної Ради, де сьогодні відбудеться засідання Погоджувальної ради, виключно в кулуарах третього поверху - у прес-центрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ВР у Facebook.

"У понеділок, 16 березня, об 11:00 розпочнеться засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради України. Вхід працівників ЗМІ - за тимчасовими картками акредитації через 1-й під'їзд. Представники ЗМІ матимуть можливість працювати виключно в кулуарах третього поверху будівлі по вул. М. Грушевського, 5, прес-центр", - повідомили у пресслужбі парламенту.

Також у ВР зауважили, що під час входу до приміщення Верховної Ради України представникам ЗМІ додатково необхідно пред’явити постійну картку акредитації та паспорт.

Так, у ВР тимчасово змінено правила акредитації працівників ЗМІ в парламенті з 13 березня до 3 квітня 2020 року "для створення належних умов роботи через поширення інфекційних респіраторних захворювань".

Телеканали отримають по дві неіменні тимчасові картки (для журналіста та оператора); інформаційні агентства, радіо, друковані та інтернет-видання – по одній. Акредитаційні картки можуть передаватися колегам по редакції.

Про те, що до ВР під час карантину пускатимуть журналістів, але з обмеженнями, повідомляв раніше спікер парламенту Дмитро Разумков.

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