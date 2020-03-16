Журналістам у Раді дозволили працювати лише у прес-центрі

КИЇВ. 16 березня. УНН. На фоні ситуації з коронавірусом представникам засобів масової інформації дозволили працювати у приміщенні Верховної Ради, де сьогодні відбудеться засідання Погоджувальної ради, виключно в кулуарах третього поверху - у прес-центрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ВР у Facebook.