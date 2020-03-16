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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109281 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111455 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109965 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120945 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102835 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106687 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107091 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131725 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130530 просмотра

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Журналистам в Раде разрешили работать только в пресс-центре

Киев  •  УНН

 • 10675 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. На фоне ситуации с коронавирусом представителям средств массовой информации позволили работать в помещении Верховной Рады, где сегодня состоится заседание Согласительного совета, только в кулуарах третьего этажа - в пресс-центре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ВР в Facebook.

"В понедельник, 16 марта, в 11:00 начнется заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады Украины. Вход работников СМИ - по временным карточкам аккредитации через 1-й подъезд. Представители СМИ смогут работать исключительно в кулуарах третьего этажа здания по ул. Грушевского, 5, пресс-центр", - сообщили в пресс-службе парламента.

Также в ВР отметили, что при входе в помещение Верховной Рады Украины представителям СМИ дополнительно необходимо предъявить постоянную карточку аккредитации и паспорт.

Так, в ВР временно изменены правила аккредитации работников СМИ в парламенте с 13 марта по 3 апреля 2020 года "для создания надлежащих условий работы из-за распространения инфекционных респираторных заболеваний".

Телеканалы получат по две неименные временные карточки (для журналиста и оператора); информационные агентства, радио, печатные и интернет-издания - по одной. Аккредитационные карточки могут передаваться коллегам по редакции.

О том, что в ВР во время карантина будут пускать журналистов, но с ограничениями, сообщал ранее спикер парламента Дмитрий Разумков.

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