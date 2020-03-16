Журналистам в Раде разрешили работать только в пресс-центре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На фоне ситуации с коронавирусом представителям средств массовой информации позволили работать в помещении Верховной Рады, где сегодня состоится заседание Согласительного совета, только в кулуарах третьего этажа - в пресс-центре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ВР в Facebook.
"В понедельник, 16 марта, в 11:00 начнется заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады Украины. Вход работников СМИ - по временным карточкам аккредитации через 1-й подъезд. Представители СМИ смогут работать исключительно в кулуарах третьего этажа здания по ул. Грушевского, 5, пресс-центр", - сообщили в пресс-службе парламента.
Также в ВР отметили, что при входе в помещение Верховной Рады Украины представителям СМИ дополнительно необходимо предъявить постоянную карточку аккредитации и паспорт.
Так, в ВР временно изменены правила аккредитации работников СМИ в парламенте с 13 марта по 3 апреля 2020 года "для создания надлежащих условий работы из-за распространения инфекционных респираторных заболеваний".
Телеканалы получат по две неименные временные карточки (для журналиста и оператора); информационные агентства, радио, печатные и интернет-издания - по одной. Аккредитационные карточки могут передаваться коллегам по редакции.
О том, что в ВР во время карантина будут пускать журналистов, но с ограничениями, сообщал ранее спикер парламента Дмитрий Разумков.