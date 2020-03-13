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До ВР під час карантину пускатимуть журналістів, але з обмеженнями - Разумков

Київ • УНН

 • 15940 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Під час карантину у Верховній Раді не будуть обмежувати доступ для журналістів до пресцентру на третьому поверсі, де вони зможуть працювати, однак від одного ЗМІ може бути присутній лише один журналіст, від одного каналу - з оператором. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу щодо змін у роботі парламенту у зв’язку з додатковими заходами із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, передає УНН.

"Була пропозиція повністю обмежити доступ, і в тому числі для журналістів. Однак, ми розуміли, що ви все рівно будете працювати. Працювати на вулиці. Я думаю, що це не коректно і не ефективно було би по відношенню до вас і по відношенню до якості співпраці між народними депутатами та представниками засобів масової інформації. Тому було прийняте рішення, що обмежити доступ для всіх, окрім журналістів, для того, щоб ви могли працювати тут, на третьому поверсі, в залі, який передбачений для роботи працівників ЗМІ. Фактично, ми вводимо систему – від одного каналу – одна знімальна група. Журналіст і оператор. Якщо ми говоримо про інші ЗМІ – то це буде один представник від одного ЗМІ", - сказав Разумков.

Він додав, що єдине прохання – щоб не було такого, що від різних підрозділів одного телеканалу подавалось декілька заявок.

"Буде така форма нового бейджу на проміжок додаткової акредитації… Такі посвідчення будуть передаватися на телевізійні канали і на інші видання. Але більше детальну інформацію вам нададуть представники пресслужби", - додав Разумков.

Також він попросив журналістів за можливості працювати дистанційно, оскільки працюватиме телеканал "Рада" і буде вестись онлайн-трансляція.

Він зазначив, що журналістам обмежать доступ в кулуари, а депутати будуть спілкуватись з представниками ЗМІ саме в пресцентрі, оскільки легше проводити карантинні заходи в окремій кімнаті.

Нагадаємо, Дмитро Разумков запровадив у ВР карантинні заходи через коронавірус.

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