До ВР під час карантину пускатимуть журналістів, але з обмеженнями - Разумков

КИЇВ. 13 березня. УНН. Під час карантину у Верховній Раді не будуть обмежувати доступ для журналістів до пресцентру на третьому поверсі, де вони зможуть працювати, однак від одного ЗМІ може бути присутній лише один журналіст, від одного каналу - з оператором. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу щодо змін у роботі парламенту у зв’язку з додатковими заходами із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, передає УНН.