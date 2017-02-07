Журналіст, який назвав В.Путіна вбивцею, попросив почекати вибачень як мінімум 15 років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Телеведучий каналу Fox News Білл О’Райлі, який під час інтерв’ю з президентом США Дональдом Трампом назвав президента Росії Володимира Путіна вбивцею, дав зрозуміти, що, якщо він вибачиться, то це станеться не менш ніж через 15 років, передає УНН з посиланням на Fox News.
“Я працюю над цим вибаченням, але це може зайняти деякий час. Можете перевірити це році так в 2033”, — заявив він під час свого телешоу.
Варто зазначити, що Д.Трамп під час цього інтерв’ю зазначив, що в світі і в США є багато вбивць, і Америка теж не найневинніша країна. Так він прокоментував слова ведучого Білл О’Райлі, який назвав Путіна “вбивцею”.
Як повідомляв УНН, Кремль вважає неприпустимими і образливими висловлювання журналіста американської телекомпанії Fox News, журналіст якого назвав Володимира Путіна “вбивцею” і розраховує отримати вибачення, заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.