Журналист, который назвал Путина убийцей, попросил подождать извинений как минимум 15 лет

"Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Вы можете проверить это году так в 2033 ", - заявил он во время своего телешоу.

Стоит отметить, что Д.Трамп во время этого интервью отметил, что в мире и в США есть много убийц, и Америка тоже не невинная страна. Так он прокомментировал слова ведущего Билл О'Райли, который назвал Путина "убийцей".

Как сообщал УНН, Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста американской телекомпании Fox News, журналист которого назвал Владимира Путина "убийцей" и рассчитывает получить извинения , заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.