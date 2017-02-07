Журналист, который назвал Путина убийцей, попросил подождать извинений как минимум 15 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Телеведущий канала Fox News Билл О'Райли, который во время интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина убийцей, дал понять, что, если он извинится, то это случится не менее чем через 15 лет, передает УНН со ссылкой на Fox News.
"Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Вы можете проверить это году так в 2033 ", - заявил он во время своего телешоу.
Стоит отметить, что Д.Трамп во время этого интервью отметил, что в мире и в США есть много убийц, и Америка тоже не невинная страна. Так он прокомментировал слова ведущего Билл О'Райли, который назвал Путина "убийцей".
Как сообщал УНН, Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста американской телекомпании Fox News, журналист которого назвал Владимира Путина "убийцей" и рассчитывает получить извинения , заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.