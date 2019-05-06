Журналіст прокоментував спроби соратника Ляшка "перебігти" до Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Нардеп від РПЛ Сергій Риблка 24 квітня заявив про створення міжфракційного об'єднання "Незалежність і розвиток" в допомогу новообраному президенту Володимиру Зеленському. Журналіст Денис Казанський охарактеризував дії радикала, як "традиційну міграцію "тушок". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"У Раді вже почалася традиційна при зміні влади міграція "тушок". Пройдисвіт з партії Ляшко Сергій Рибалка, який торгував з окупованими територіями, поквапився і сколотив нове об'єднання з таких же як він перебіжчиків і кон'юнктурників, яке тепер буде намагатися продати Зеленському", - написав журналіст.
Казанський висловив надію на те, що у Зеленського вистачить розсудливості не підбирати подібних перебіжчиків в свою команду.
Нагадаємо, як писав УНН, штаб Зеленського відхрестився від радикала Рибалки.
А на думку політолога Станчевского, незважаючи на всі спроби Рибалки пристосуватися до Зеленського, парламент цьому радикалу вже "не світить".