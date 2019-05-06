Журналист прокомментировал попытки соратника Ляшка “перебежать” к Зеленскому
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Нардеп от РПЛ Сергей Рыблка 24 апреля заявил о создании межфракционного объединения “Независимость и развитие” в помощь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Журналист Денис Казанский охарактеризовал действия радикала, как “традиционную миграцию “тушек”. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“В Раде уже началась традиционная при смене власти миграция „тушек“. Проходимец из партии Ляшко Сергей Рыбалка, торговавший с оккупированными территориями, подсуетился и сколотил новое объединение из таких же как он перебежчиков и конъюнктурщиков, которое теперь будет пытаться продать Зеленскому”, — написал журналист.
Казанский высказал надежду на то, что у Зеленского хватит благоразумия не подбирать подобных перебежчиков в свою команду.
Напомним, как писал УНН, штаб Зеленского открестился от радикала Рыбалки.
А по мнению политолога Станчевского, несмотря на все попытки Рыбалки приспособиться к Зеленскому, парламент этому радикалу уже “не светит”.