Журналіст показав, як схуд Балух після трьох місяців голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. В окупованому Криму відбувається засідання підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму над українським активістом Володимиром Балухом. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим Реалії".
Балух розповів про образи та спроби фізичного насильства, яке було застосоване до нього з боку начальника ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) Валерія Ткаченка.
“Він (Ткаченко — ред.) звертався до мене суцільними матюками. Кожен раз, коли перебував в ІТТ, він приходив до мене в камеру і намагався образити, принизити за національною ознакою і, за його розумінням, мою належність до „Правого сектору“.
Говорив, що і вирізати нас, хохлів, треба як вид, і різне інше. Приходив з перегаром, у цивільному одязі, у вихідні дні. Ці спроби мене вдарити, образити, усі провокації — є на відео зйомці”, — повідомив Балух.
Журналіст Заїр Смедляєв на своєму Facebook опублікував фото Володимира Балуха, на якому він виглядає дуже схуднувши та виснаженим. Зазначимо, Балух голодує вже 96 днів.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України заявляло, що життя ув’язненого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує вже понад 3 місяці — під загрозою.