МЗС: життя ув'язненого в Криму Балуха під загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Життя ув'язненого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує вже понад 3 місяці - під загрозою. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН.
“Життя політв’язня В.Балуха під загрозою. Вимагаємо від РФ доступу українських лікарів та негайного звільнення”, — наголосила вона.
Зазначимо, Володимир Балух голодує вже 96 днів через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.
Як повідомляв УНН, напередодні у камері сімферопольського СІЗО, де утримують українського Балуха, встановили камери відеоспостереження.
Життя політв'язня В.Балуха під загрозою. Вимагаємо від РФ доступу укр лікарів та негайного звільнення #FreeBalukh pic.twitter.com/992T63mK2H— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 22 июня 2018 г.