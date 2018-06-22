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МЗС: життя ув'язненого в Криму Балуха під загрозою

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Життя ув'язненого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує вже понад 3 місяці - під загрозою. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН.

“Життя політв’язня В.Балуха під загрозою. Вимагаємо від РФ доступу українських лікарів та негайного звільнення”, — наголосила вона.

Зазначимо, Володимир Балух голодує вже 96 днів через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Як повідомляв УНН, напередодні у камері сімферопольського СІЗО, де утримують українського Балуха, встановили камери відеоспостереження.

Життя політв'язня В.Балуха під загрозою. Вимагаємо від РФ доступу укр лікарів та негайного звільнення #FreeBalukh pic.twitter.com/992T63mK2H

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 22 июня 2018 г.

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