У камері Балуха встановили відеоспостереження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У камері сімферопольського СІЗО, де утримують українського політв’язня Володимира Балуха, встановили камери відеоспостереження. Про це заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив у коментарі “Крим. Реалії”, передає УНН.
“У нього в камері встановили додатково відеоспостереження. Такі методи практикуються в особливих випадках. З огляду на його резонансну справу і те, що він публічний — це дратує керівництво. Кожен день до нього приходять з перевірками. Ситуація у нього досить складна, але він продовжує тримати голодування”, — повідомив Чийгоз.
Зазначимо, Володимир Балух голодує вже 95 днів через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що ув’язнений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух перебуває в критичному стані.