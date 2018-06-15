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Активіст Балух у Криму перебуває в критичному стані - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Ув'язнений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух, який голодує вже три місяці, перебуває в критичному стані. Про це в Twitter повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН

"Чи є межа російському цинізму? Політв'язень В.Балух в критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт", - повідомила Беца.

Вона також заявила, що МЗС вимагає негайно допустити до Балуха українських або закордонних лікарів.

"Вимагаємо допустити до політв'язня В.Балуха українських або міжнародних лікарів. Вимагаємо від РФ його негайного звільнення", - зазначила вона.

Зазначимо, з 19 березня цього року Балух оголосив голодування.

Нагадаємо, під час судового засідання в підконтрольному Кремлю Роздольненському суді Криму 15 червня українському активісту Володимиру Балуху стало погано, йому викликали швидку допомогу і оголосили перерву.

Українські Національні Новини

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