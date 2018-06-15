На суді в окупованому Криму активіста Балух стало погано
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час судового засідання в підконтрольному Кремлю Роздольненському суді Криму в п'ятницю українському активісту Володимиру Балуху стало погано, йому викликали швидку допомогу і оголосили перерву. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Перед цим підконтрольний Кремлю Роздольненський суд Криму 15 червня допитав колишню дружину українського активіста Володимира Балуха, який голодує в СІЗО Сімферополя, Наталю.
Вона пояснила суду, що їй відомо про неодноразові конфлікти Володимира Балуха з начальником ІТТ Роздольненського району Анатолієм Ткаченком. За її словами, Ткаченко постійно ображав Володимира за національною ознакою.
Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня.
Після анексії Криму Балух вивісив у дворі свого будинку український прапор. ФСБ РФ затримала активіста 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе активіст, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Українець свою провину не визнав.
Активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.