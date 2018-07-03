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Журналіст Бабченко запропонував себе в обмін на всіх політв'язнів

Журналіст Бабченко запропонував себе в обмін на всіх політв'язнів

Київ • УНН

 • 10426 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Російський журналіст Аркадій Бабченко пропонує російським спецслужбам себе в обмін на свободу всіх українських і російських політв'язнів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Слухайте, товариші чекісти, ... Ви не знаєте, як мене дістати, і не знаєте, як звільнитися від Сенцова.

Ну, давайте так - я готовий обміняти себе на Сенцова.

Ви випускаєте, Олега, ще тих шістдесят осіб, за свободу яких він голодує, випускаєте всіх кримських татар, випускаєте всіх російських політв'язнів - Стомахина, заарештованого за мій репост Третьякова, Корба, Дмитрієва, Калініченка, всіх-всіх-всіх - там же не багато вийде, осіб триста всього, а я до вас їду під білі рученьки, і можете задовольняти свою ненависть хоч греблю гати - катувати, засовувати палаючі ганчірки в протигаз, пов'язувати ластівкою, накидати дроти на зуби.
Олег готовий померти за свободу інших, ну, я готовий сісти за його життя ...", - написав Бабченко.

Він додав: "Питання з екстрадицією вирішите - я ж досі громадянин вашого довбаного Мордора. Я зараз абсолютно серйозно".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ підтверджує встановлення "російського сліду" у справі Бабченка

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті "швидкої".

Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації по запобіганню вбивства. За твердженням керівників відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тис. доларів.

Був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста. Йому повідомили про підозру по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту). Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.

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