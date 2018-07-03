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Журналист Бабченко предложил себя в обмен на всех политзаключенных

Журналист Бабченко предложил себя в обмен на всех политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 10420 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Российский журналист Аркадий Бабченко предлагает российским спецслужбам себя в обмен на свободу всех украинских и российских политзаключенных. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Слушайте, товарищи чекисты, ...Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова.

Ну, давайте так — я готов обменять себя на Сенцова.
Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных — Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех — там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно -, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, накидывать провода на зубы.
Олег готов умереть за свободу других, ну, я готов сесть за его жизнь...”, — написал Бабченко.

Он добавил: “Вопрос с экстрадицией решите — я ж до сих пор гражданин вашего долбаного Мордора. Я сейчас абсолютно серьезно”.

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Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете “скорой”.

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства. По утверждению руководителей ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 000 долларов.

Был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта). Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.

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