Жорстоко забив рідну тітку до смерті: на Дніпропетровщині затримали зловмисника

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Кривому Розі, племінник під час конфлікту схопив металевий прут та почав наносити рідній тітці численні удари по всьому тілу. Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції Дніпропетровської області.

Деталі

У Кривому Розі, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків на території Широківського району було виявлено труп жінки з тілесними ушкодженнями по всьому тілу.

Виїздом на місце події правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 33-річний племінник померлої.

Чоловік під час конфлікту схопив металевий прут та почав наносити жінці численні удари по всьому тілу.
Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці, а зловмисник втік.

В ході проведення оперативних заходів правоохоронці встановили та затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

В діях зловмисника вбачаються ознаки злочину передбаченого ч 1. ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме вбивство. Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи.

Додамо

Житель одного з сіл Львівського району жорстоко побив жінку кочергою - від отриманих травм вона померла на місці події, а чоловік втік. Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та невдовзі затримали його у Львові.

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