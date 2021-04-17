Жорстоко забив рідну тітку до смерті: на Дніпропетровщині затримали зловмисника

Деталі

У Кривому Розі, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків на території Широківського району було виявлено труп жінки з тілесними ушкодженнями по всьому тілу.

Виїздом на місце події правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 33-річний племінник померлої.

Чоловік під час конфлікту схопив металевий прут та почав наносити жінці численні удари по всьому тілу.

Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці, а зловмисник втік.

В ході проведення оперативних заходів правоохоронці встановили та затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

В діях зловмисника вбачаються ознаки злочину передбаченого ч 1. ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме вбивство. Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи.

Додамо

Житель одного з сіл Львівського району жорстоко побив жінку кочергою - від отриманих травм вона померла на місці події, а чоловік втік. Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та невдовзі затримали його у Львові.