Жестоко забил родную тетю до смерти: в Днепропетровской области задержали злоумышленника
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Кривом Роге, племянник во время конфликта схватил металлический прут и начал наносить родной тете многочисленные удары по всему телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Днепропетровской области.
Детали
В Кривом Роге, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на территории Широковского района был обнаружен труп женщины с телесными повреждениями по всему телу.
Выездом на место происшествия правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 33-летний племянник умершей.
Мужчина во время конфликта схватил металлический прут и начал наносить женщине многочисленные удары по всему телу.
От полученных повреждений женщина скончалась на месте, а злоумышленник скрылся.
В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч 1. ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно убийство. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства дела.
Добавим
Житель одного из сел Львовской района жестоко избил женщину кочергой - от полученных травм она скончалась на месте происшествия, а мужчина сбежал. Полицейские установили местонахождение злоумышленника и вскоре задержали его во Львове.