Жодного з виконавців розстрілу Небесної сотні не притягнуто до відповідальності – Матіос

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що бійці, які з вказівки розстрілювали Небесну сотню, за 5 років фізично не притягнуті до відповідальності. Про це він заявив в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.