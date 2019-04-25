Жодного з виконавців розстрілу Небесної сотні не притягнуто до відповідальності – Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що бійці, які з вказівки розстрілювали Небесну сотню, за 5 років фізично не притягнуті до відповідальності. Про це він заявив в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.
"Вбив (Небесну сотню - ред.) той, хто стріляв. Суспільство і український народ хоче (знати - ред.) не так того, хто організовував - вони втекли, заочно засуджені. Але стріляли конкретні люди. Чому було допущено, що конкретні бійці, які з ексцесом виконавця, з вказівки здійснювали постріли, за 5 років поспіль фізично не притягнуті (до відповідальності - ред.) через перипетії КПК, через втечі, ці питання точно не до мене. Усе, що робила військова прокуратура, і я зокрема, закінчилося чи закінчується вироками", - заявив Матіос.
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Як повідомляв УНН, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявляв, що справи щодо організаторів розстрілу Майдану наразі неможливо передати до суду.
Нагадаємо, ГПУ готова завершити слідство у справі колишнього ватажка терористичного осередку в Горлівці Ігоря Безлєра та справі щодо тих посадових осіб, які віддали наказ про розстріл на Майдані.