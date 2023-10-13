Жнива-2023: в Україні намололи 52,5 млн тонн нового врожаю

Деталі

Як вказано, збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 7 737,9 тис. га при врожайності 46,0 ц/га, намолочено 35 597,3 тис. тонн зерна в тому числі:

• пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га (врожайність – 47,3 ц/га), намолочено 22 210,9 тис. тонн;

• ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га (врожайність – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тис. тонн;

• кукурудзи обмолочено 884,4 тис. га (врожайність – 66,1 ц/га), намолочено 5 846,6 тис. тонн;

• гороху обмолочено 154,4 тис. га (врожайність – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;

• гречки обмолочено 127,7 тис. га (врожайність – 14,8 ц/га), намолочено 188,8 тис. тонн;

• проса обмолочено 72 тис. га (врожайність – 22,6 ц/га), намолочено 162,4 тис. тонн;

• інших зернових та зернобобових культур обмолочено 300,5 тис. га, намолочено 929 тис. тонн.

Збір олійних культур проведено на площі 6 761 тис. га, намолочено 16 883 тис. тонн, а саме:

• соняшника обмолочено на площі 3 898,5 тис. га, (врожайність – 23,2 ц/га), намолочено 9 042 тис. тонн насіння;

• ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, (врожайність – при 28,7 ц/га), намолочено 4 005 тис. тонн насіння;

• сої проведено на площі 1 466 тис. га, (врожайність – 25,8 ц/га), намолочено 3 776 тис. тонн.

Також зазначається, що триває збір цукрових буряків, їх викопано на площі 96,4 тис. га, накопано 4 602 тис. тонн солодких коренів при врожайності 477,4 ц/га. Найбільше цукрового буряку зібрали аграрії Вінниччини – 1 479,8 тис. тонн.

Нагадаємо

Мінагрополітики прогнозує цьогорічний урожай на рівні понад 79 млн тонн. Це на 10% більше, ніж було минулого року. Як зазначив прем'єр Шмигаль, для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати.