Жнива-2023: в Україні намололи 52,5 млн тонн нового врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Станом на другий тиждень жовтня в Україні намолочено майже 52,5 млн тонн зернових та олійних культур. Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України, пише УНН.
Деталі
Як вказано, збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 7 737,9 тис. га при врожайності 46,0 ц/га, намолочено 35 597,3 тис. тонн зерна в тому числі:
• пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га (врожайність – 47,3 ц/га), намолочено 22 210,9 тис. тонн;
• ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га (врожайність – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тис. тонн;
• кукурудзи обмолочено 884,4 тис. га (врожайність – 66,1 ц/га), намолочено 5 846,6 тис. тонн;
• гороху обмолочено 154,4 тис. га (врожайність – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;
• гречки обмолочено 127,7 тис. га (врожайність – 14,8 ц/га), намолочено 188,8 тис. тонн;
• проса обмолочено 72 тис. га (врожайність – 22,6 ц/га), намолочено 162,4 тис. тонн;
• інших зернових та зернобобових культур обмолочено 300,5 тис. га, намолочено 929 тис. тонн.
Збір олійних культур проведено на площі 6 761 тис. га, намолочено 16 883 тис. тонн, а саме:
• соняшника обмолочено на площі 3 898,5 тис. га, (врожайність – 23,2 ц/га), намолочено 9 042 тис. тонн насіння;
• ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, (врожайність – при 28,7 ц/га), намолочено 4 005 тис. тонн насіння;
• сої проведено на площі 1 466 тис. га, (врожайність – 25,8 ц/га), намолочено 3 776 тис. тонн.
Також зазначається, що триває збір цукрових буряків, їх викопано на площі 96,4 тис. га, накопано 4 602 тис. тонн солодких коренів при врожайності 477,4 ц/га. Найбільше цукрового буряку зібрали аграрії Вінниччини – 1 479,8 тис. тонн.
Нагадаємо
Мінагрополітики прогнозує цьогорічний урожай на рівні понад 79 млн тонн. Це на 10% більше, ніж було минулого року. Як зазначив прем'єр Шмигаль, для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати.