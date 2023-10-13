Жатва-2023: в Украине намолотили 52,5 млн тонн нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По состоянию на вторую неделю октября в Украине намолочено почти 52,5 млн тонн зерновых и масличных культур. Об этом информирует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, пишет УНН.
Детали
Как указано, сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 7 737,9 тыс. га при урожайности 46,0 ц/га, намолочено 35 597,3 тыс. тонн зерна в том числе:
• пшеницы обмолочено 4 694,5 тыс. га (урожайность – 47,3 ц/га), намолочено 22 210,9 тыс. тонн;
• ячменя обмолочено 1 504,5 тыс. га (урожайность – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тыс. тонн;
• кукурузы обмолочено 884,4 тыс. га (урожайность – 66,1 ц/га), намолочено 5 846,6 тыс. тонн;
• гороха обмолочено 154,4 тыс. га (урожайность – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тыс. тонн;
• гречихи обмолочено 127,7 тыс. га (урожайность – 14,8 ц/га), намолочено 188,8 тыс. тонн;
• проса обмолочено 72 тыс. га (урожайность – 22,6 ц/га), намолочено 162,4 тыс. тонн;
• других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 300,5 тыс. га, намолочено 929 тыс. тонн.
Сбор масличных культур проведен на площади 6 761 тыс. га, намолочено 16 883 тыс. тонн, а именно:
• подсолнечника обмолочено на площади 3 898,5 тыс. га, (урожайность – 23,2 ц/га), намолочено 9 042 тыс. тонн семян;
• рапса обмолочено на площади 1 396 тыс. га, (урожайность – при 28,7 ц/га), намолочено 4 005 тыс. тонн семян;
• сои проведено на площади 1 466 тыс. га, (урожайность – 25,8 ц/га), намолочено 3 776 тыс. тонн.
Также отмечается, что продолжается сбор сахарной свеклы, ее выкопано на площади 96,4 тыс. га, накопано 4 602 тыс. тонн сладких корней при урожайности 477,4 ц/га. Больше всего сахарной свеклы собрали аграрии Винницкой области – 1 479,8 тыс. тонн.
Напомним
Минагрополитики прогнозирует урожай этого года на уровне более 79 млн тонн. Это на 10% больше, чем было в прошлом году. Как отметил премьер Шмыгаль, для внутренних потребностей нам достаточно около 25% собранного зерна, остальное нужно экспортировать.