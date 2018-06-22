Жнива-2018: зібрано перший мільйон зерна нового врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Станом на 22 червня українські аграрії намолотили 1,1 млн тонн зерна нового врожаю з 349 тис. га при врожайності 31,6 ц/га. Також жнивувати розпочала Вінниччина. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду.
У розрізі культур вже зібрано:
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- озимої пшениці – 211 тис. тонн з 73 тис. га при врожайності 29,1 ц/га;
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- озимого ячменю – 877 тис. тонн з 269 тис. га при врожайності 32,6 ц/га;
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- гороху – 13 тис. тонн з 7 тис. га при врожайності 17,9 ц/га.
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Крім того, продовжується збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 36,5 тис. га при врожайності 17,0 ц/га та намолочено 62 тис. тонн.
Нагадаємо, аграрії Миколаївської, Херсонської та Запорізької області розпочали збирання озимої пшениці. Так, станом на 18 червня, намолочено перші 10,5 тисячі тонн з 4 тисяч га.