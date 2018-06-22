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Жатва-2018: собран первый миллион зерна нового урожая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. По состоянию на 22 июня украинские аграрии намолотили 1,1 млн тонн зерна нового урожая с 349 тыс. га при урожайности 31,6 ц/га. Также жатва началась в Винницкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

В разрезе культур уже собрано:

  • озимой пшеницы - 211 тыс. тонн с 73 тыс. га при урожайности 29,1 ц/га;
  • озимого ячменя - 877 тыс. тонн с 269 тыс. га при урожайности 32,6 ц/га;
  • гороха - 13 тыс. тонн с 7 тыс. га при урожайности 17,9 ц/га.

Кроме того, продолжается сбор озимого рапса, который обмолочено на площади 36,5 тыс. га при урожайности 17,0 ц/га и намолочено 62 тыс. тонн.

Напомним, аграрии Николаевской, Херсонской и Запорожской области начали уборку озимой пшеницы. Так, по состоянию на 18 июня, намолочено первые 10,5 тысячи тонн с 4 тысяч га.

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