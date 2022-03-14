Життю пораненого в Ірпені журналіста з США нічого не загрожує – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Життю журналіста з США, якого поранили російські окупанти в Ірпені, нічого не загрожує. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Журналіст Хуан Дієго Арредондо 1975 року народження отримав вогнепальне поранення. Йому надається зараз допомога в лікарні “Охматдит”. Ніяких загроз його життю на цей момент, як сповіщають лікарі, немає”, - розповів Денисенко.
Доповнення
В Ірпені російські окупанти вбили журналіста New York Times, 51-річного громадянина США Брента Ренауда. Ще один журналіст отримав поранення.
Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення заявив, що американський журналіст Брент Рено загинув внаслідок свідомого нападу російських окупантів.