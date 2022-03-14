Жизни раненого в Ирпене журналиста из США ничего не угрожает – МВД

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“Журналист Хуан Диего Арредондо 1975 года рождения получил огнестрельное ранение. Ему оказывается сейчас помощь в больнице “Охматдет”. Никаких угроз его жизни на данный момент, как оповещают врачи, нет”, - рассказал Денисенко.

Дополнение

В Ирпене российские оккупанты убили журналиста New York Times, 51-летнего гражданина США Брента Ренауда. Еще один журналист получил ранение.

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения заявил, что американский журналист Брент Рено погиб в результате сознательного нападения российских оккупантов.