Жителя Сумщини заочно засудили до 14 років за тероризм
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. До 14 років позбавлення волі заочно засуджено уродженця Сумщини за участь у терористичній організації "ДНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Встановлено, що житель Сумщини брав участь у терористичній організації “ДНР” та вчинив закінчений замах на створення на теренах Сумщини терористичної групи.
Під час судового розгляду вину особи доведено, кваліфікація його умисних та незаконних дій за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.258-3 (створення терористичної організації), ч.2 ст.15 ч.1 ст.258 (замах на вчинення терористичного акту) КК України підтверджена судом.
Суд засудив особу, яка наразі переховується, до 14 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, правоохоронці викрили інформатора бойовиків "ДНР", який збирав дані у районі Світлодарської дуги.