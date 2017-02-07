Жителя Сумской области заочно приговорили к 14 годам за терроризм

Установлено, что житель Сумской области участвовал в террористической организации "ДНР" и совершил законченное покушение на создание на территории Сумской области террористической группы.

Во время судебного разбирательства вина лица доказана, квалификация его умышленных и незаконных действий по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации), ч.2 ст. 15 ч.1 ст.258 (покушение на совершение террористического акта) УК Украины подтверждена судом.

Суд приговорил лицо, которое скрывается, до 14 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили информатора боевиков "ДНР", который собирал данные в районе Светлодарской дуги.