Жителя Донеччини судитимуть за участь у терористичній діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно жителя Донеччини, який у 2015 році проходив службу в рядах незаконного збройного військового формування “Донецької народної республіки”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Встановлено, що чоловік для участі у незаконному збройному формуванні прибув до штабу розвідувального управління “ДНР”, де його було призначено на посаду бійця незаконного збройного формування.
Упродовж березня 2015 року бойовик систематично виконував накази свого керівництва, спрямовані на підтримку незаконно створених структур “ДНР”, придушення організованого опору населення на окупованій території, депортації населення Донецької області, а також скоєння інших особливо тяжких кримінальних правопорушень.
Його дії кваліфіковані за ч.2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.
Наразі злочинець знаходиться під вартою. За співпрацю з терористами йому загрожує до 8 років позбавлення волі.