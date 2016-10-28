Жителя Донецкой области будут судить за участие в террористической деятельности

Установлено, что мужчина для участия в незаконном вооруженном формировании прибыл в штаб разведывательного управления "ДНР", где он был назначен на должность бойца незаконного вооруженного формирования.

В течение марта 2015 года боевик систематически выполнял приказы своего руководства, направленные на поддержку незаконно созданных структур "ДНР", подавление организованного сопротивления населения на оккупированной территории, депортацию населения Донецкой области, а также совершения других особо тяжких уголовных преступлений.

Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины.

Сейчас преступник находится под стражей. За сотрудничество с террористами ему грозит до 8 лет лишения свободы.