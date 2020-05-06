Жителя Дніпропетровщини засудили до 12 років ув’язнення за вбивство товариша на 8 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Павлоградський суд визнав винним 46-річного мешканця міста у тому, що він вбив товариша в Міжнародний жіночий день. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
“Вироком Павлоградського міськрайонного суду 46-річного мешканця міста Павлограда визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Слідством встановлено, що чоловік разом з приятелем святкував Міжнародний жіночий день, розпиваючи алкогольні напої на території свого помешкання (приватного будинку). Раптом між ними виникла сварка, під час якої гість завдав господарю будинку численні удари руками й ногами по голові і тулубу. Від отриманих травм чоловік помер”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що свою вину обвинувачений не визнав.
"Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, проте такий вирок оскаржується Павлоградською місцевою прокуратурою через його м’якість",- повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, Верховний суд залишив в силі вирок за вбивство неповнолітнього.