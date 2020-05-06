Житель Днепропетровской области приговорили к 12 годам заключения за убийство товарища на 8 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Павлоградский суд признал виновным 46-летнего жителя города в том, что он убил товарища в Международный женский день. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
“Приговором Павлоградского горрайонного суда 46-летний житель города Павлоград признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Следствием установлено, что мужчина вместе с приятелем праздновал Международный женский день, распивая алкогольные напитки на территории своего дома (частного дома). Вдруг между ними возникла ссора, во время которой гость нанес хозяину дома множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался”, — говорится в сообщении.
Указано, что свою вину обвиняемый не признал.
“Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, однако такой приговор обжалуется Павлоградской местной прокуратурой за его мягкость”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, Верховный суд оставил в силе приговор за убийство несовершеннолетнего.