Верховний Суд залишив в силі вирок за вбивство неповнолітнього
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Верховной Суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким вбивцю неповнолітнього було засуджено до 7 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
“Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді відстояли вирок за вбивство неповнолітнього у кримінальному провадженні, яке тривало майже 10 років. Суд погодився з позицією прокурорів та залишив без змін вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 2014 року, яким вбивцю засуджено до 7 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 115 КК України”, — йдеться в повідомленні.
Так, слідство встановило, що у 2010 році засуджений у 16-ти річному віці здійснив вистріл у обличчя свого молодшого товариша з батьківської рушниці, яку той залишив без нагляду.
Як нагадує ОГПУ, вже у повнолітньому віці засуджений у 2016 році намагався викрасти нафту шляхом незаконної врізки у нафтопровід. Вироком Роменського міськрайонного суду його у 2018 році було засуджено до 4 років позбавлення волі із встановленням 2 років іспитового строку.
“Засуджений фактично перебуває у місцях несвободи понад 2,5 роки”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть чоловіка через вибух у багатоповерхівці, внаслідок якого загинула неповнолітня.