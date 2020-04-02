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У Дніпрі судитимуть чоловіка через вибух у багатоповерхівці, внаслідок якого загинула неповнолітня

Київ • УНН

 • 8632 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Дніпрі судитимуть чоловіка, який під час виготовлення вибухового пристрої влаштував вибух у багатоповерхівці, внаслідок чого загинула 17-річна дівчина. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

“Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 32-річного мешканця Дніпра за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.119 КК України (вбивство, вчинене через необережність)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, наприкінці січня 2020 року чоловік, перебуваючи в квартирі будинку, розташованого на вул. С.Ковалевської у місті Дніпро, намагався виготовити саморобний вибуховий пристрій. Однак, через злочинну недбалість останнього та неналежне поводження з піротехнічними виробами (петардами) у квартирі стався вибух, внаслідок якого загинула 17-річна дівчина.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 17-річна дівчина постраждала внаслідок вибуху саморобної петарди. Понад добу вона перебувала в комі з черепно-мозковою травмою, після чого померла.

Українські Національні Новини

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