В Днепре будут судить мужчину за взрыв в многоэтажке, в результате которого погибла несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Днепре будут судить мужчину, который во время изготовления взрывного устройства устроил взрыв в многоэтажке, в результате чего погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
“Днепропетровской местной прокуратурой № 1 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя Днепра за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК Украины (убийство, совершенное по неосторожности)”, — сказано в сообщении.
По данным следствия, в конце января 2020 года мужчина, находясь в квартире дома, расположенного на ул. С.Ковалевской в городе Днепр, пытался изготовить самодельное взрывное устройство. Однако, из-за преступной халатности последнего и ненадлежащего обращение с пиротехническими изделиями (петардами) в квартире произошел взрыв, в результате которого погибла 17-летняя девушка.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Напомним, в Днепропетровской 17-летняя девушка пострадала в результате взрыва самодельной петарды. Более суток она находилась в коме с черепно-мозговой травмой, после чего умерла.