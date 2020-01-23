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Дівчина у Дніпрі померла від вибуху саморобної петарди

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. На Дніпропетровщині 17-річна дівчина постраждала внаслідок вибуху саморобної петарди. Понад добу вона перебувала в комі з черепно-мозковою травмою, після чого померла. Про це у Facebook написав заступник головного лікаря з надання екстреної медичної допомоги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.Мечникова Олександр Толубаєв, передає УНН.

Дівчина у Дніпрі померла від вибуху саморобної петарди

"Ввечері 21 січня до приймально-діагностичного відділення лікарні ім. Мечникова доставлено дівчину 17 років, яка постраждала внаслідок вибуху саморобного пристрою з піротехнічних виробів за адресою місто Дніпро, вулиця С.Ковалевської, 59а. Вкрай важкий стан, кома 3 ст., штучна вентиляція легень і надвисокі дози препаратів, що підтримують артеріальний тиск", - написав Толубаєв.

За словами медика, важливі ділянки мозку пошкодили вибухова черепно-мозкова травма, перелом кісток склепіння і основи черепа та металеві уламки.

"Травма, не сумісна з життям. Нейрохірурги, анестезіологи більше доби боролись за життя дитини… Сьогодні зранку о 9 дівчина померла", - повідомив Толубаєв.

Нагадаємо, за інформацією поліції, у Харківській області учень 3-го класу отримав травматичну ампутацію пальця руки через розірвання петарди, яку сам запалив.

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