Дівчина у Дніпрі померла від вибуху саморобної петарди
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Дніпропетровщині 17-річна дівчина постраждала внаслідок вибуху саморобної петарди. Понад добу вона перебувала в комі з черепно-мозковою травмою, після чого померла. Про це у Facebook написав заступник головного лікаря з надання екстреної медичної допомоги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.Мечникова Олександр Толубаєв, передає УНН.
"Ввечері 21 січня до приймально-діагностичного відділення лікарні ім. Мечникова доставлено дівчину 17 років, яка постраждала внаслідок вибуху саморобного пристрою з піротехнічних виробів за адресою місто Дніпро, вулиця С.Ковалевської, 59а. Вкрай важкий стан, кома 3 ст., штучна вентиляція легень і надвисокі дози препаратів, що підтримують артеріальний тиск", - написав Толубаєв.
За словами медика, важливі ділянки мозку пошкодили вибухова черепно-мозкова травма, перелом кісток склепіння і основи черепа та металеві уламки.
"Травма, не сумісна з життям. Нейрохірурги, анестезіологи більше доби боролись за життя дитини… Сьогодні зранку о 9 дівчина померла", - повідомив Толубаєв.
Нагадаємо, за інформацією поліції, у Харківській області учень 3-го класу отримав травматичну ампутацію пальця руки через розірвання петарди, яку сам запалив.