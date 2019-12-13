На Харківщині малолітньому школяру відірвало палець через вибух петарди
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Харківській області учень 3-го класу отримав травматичну ампутацію пальця руки через розірвання петарди, яку сам запалив. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Подія сталася 12 грудня у навчальному закладі, розташованому в селі Мурафа Краснокутського району. Бригадою швидкої медичної допомоги хлопця з травмами госпіталізували до хірургічного відділення районної лікарні. Наразі стан 9-річного мешканця села Оленівка лікарі оцінюють як задовільний.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що ушкодження хлопець отримав через розірвання петарди в руках, коли знаходився у навчальному класі до занять без присутності вчителя та однокласників.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. Всі обставини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, через дитячі забавки з петардами в Одесі сталося задимлення в автомобілі.