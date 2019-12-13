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В Харьковской области малолетнему школьнику оторвало палец из-за взрыва петарды

В Харьковской области малолетнему школьнику оторвало палец из-за взрыва петарды

Киев  •  УНН

 • 13572 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Харьковской области ученик 3-го класса получил травматическую ампутацию пальца руки из-за расторжения петарды, которую сам зажег. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Событие произошло 12 декабря в учебном заведении, расположенном в селе Мурафа Краснокутского района. Бригадой скорой медицинской помощи мальчика с травмами госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас состояние 9-летнего жителя села Оленевка врачи оценивают как удовлетворительное.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что повреждения мальчик получил из-за разрыва петарды в руках, когда находился в учебном классе до занятия без присутствия учителя и одноклассников.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, из-за детских игр с петардами в Одессе произошло задымление в автомобиле.

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