В Харьковской области малолетнему школьнику оторвало палец из-за взрыва петарды
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Харьковской области ученик 3-го класса получил травматическую ампутацию пальца руки из-за расторжения петарды, которую сам зажег. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Событие произошло 12 декабря в учебном заведении, расположенном в селе Мурафа Краснокутского района. Бригадой скорой медицинской помощи мальчика с травмами госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас состояние 9-летнего жителя села Оленевка врачи оценивают как удовлетворительное.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что повреждения мальчик получил из-за разрыва петарды в руках, когда находился в учебном классе до занятия без присутствия учителя и одноклассников.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, из-за детских игр с петардами в Одессе произошло задымление в автомобиле.