Девушка в Днепре умерла от взрыва самодельной петарды
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Днепропетровской области 17-летняя девушка пострадала в результате взрыва самодельной петарды. Более суток она находилась в коме с черепно-мозговой травмой, после чего умерла. Об этом в Facebook написал заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Александр Толубаев, передает УНН.
"Вечером 21 января в приемно-диагностическое отделение больницы им. Мечникова доставлена девушка 17 лет, которая пострадала в результате взрыва самодельного устройства с пиротехнических изделий по адресу город Днепр, улица С.Ковалевской, 59а. Крайне тяжелое состояние, кома 3 ст., искусственная вентиляция легких и сверхвысокие дозы препаратов, поддерживающих артериальное давление", - написал Толубаев.
По словам медика, важные участки мозга повредили взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа и металлические осколки.
"Травма, не совместимая с жизнью. Нейрохирурги, анестезиологи более суток боролись за жизнь ребенка... Сегодня утром в 9 девушка умерла", - сообщил Толубаев.
Напомним, по информации полиции, в Харьковской области ученик 3-го класса получил травматическую ампутацию пальца руки из-за взрыва петарды, которую сам зажег.