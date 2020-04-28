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Верховный Суд оставил в силе приговор за убийство несовершеннолетнего

Верховный Суд оставил в силе приговор за убийство несовершеннолетнего

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Верховной Суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым убийца несовершеннолетнего был приговорен к 7 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

“Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора в Верховном суде отстояли приговор за убийство несовершеннолетнего в уголовном производстве, которое продолжалось почти 10 лет. Суд согласился с позицией прокуроров и оставил без изменений приговор Конотопского горрайонного суда Сумской области от 2014 года, которым убийцу приговорили к 7 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 115 УК Украины”, — говорится в сообщении.

Так, следствие установило, что в 2010 году осужденный в 16-ти летнем возрасте совершил выстрел в лицо своего младшего товарища из отцовского ружья, которое он оставил без присмотра.

Как напоминает ОГПУ, уже в совершеннолетнем возрасте осужденный в 2016 году пытался похитить нефть путем незаконной врезки в нефтепровод. Приговором Раменского районного суда он в 2018 году был приговорен к 4 годам лишения свободы с установлением 2 лет испытательного срока.

“Осужденный фактически находится в местах несвободы более 2,5 года”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Днепре будут судить мужчину из-за взрыва в многоэтажке, в результате которого погибла несовершеннолетняя.

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