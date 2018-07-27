Жителька Миколаєва виявила у себе на балконі змію

"26 липня о 20:17 на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що на балкон квартири на першому поверсі житлового будинку по вул. Авангардній Інгульського району м. Миколаєва заповзла змія. Про це рятувальників сповістила господарка помешкання, яка і виявила "небажану гостю" в клітці з папугою", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники передали плазуна працівникам Миколаївського зоопарку в клітці.

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Нагадаємо, на вулиці Жилянській, у центрі Києва, на ліхтарі виявили двометрового тигрового пітона.