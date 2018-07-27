Жительница Николаева обнаружила у себя на балконе змею

"26 июля в 20:17 на линию "101" поступило сообщение о том, что на балкон квартиры на первом этаже жилого дома по ул. Авангардной Ингульского района г. Николаева заползла змея. Об этом спасателям сообщила хозяйка квартиры, которая и обнаружила "нежелательную гостю" в клетке с попугаем", - говорится в сообщении.

Спасатели передали пресмыкающееся работникам Николаевского зоопарка в клетке.

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Напомним, на улице Жилянской, в центре Киева, на фонаре обнаружили двухметрового тигрового питона.