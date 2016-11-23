Жителька Донецької області намагалася залишити немовля поліцейському
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Жителька Донецької області намагалася позбавитися немовляти, залишивши дитину із правоохоронцем. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУНП Донецької області.
Жінка, яка зустрілася дорогою додому майору поліції, хотіла позбутися 2-місячної дівчинки. Правоохоронець доправив горе-матір до медзакладу, де вона підготувала документи для відмови від дитини. Малюк не був бажаним для 26-річної мешканки. Більш того, вона позбавлена батьківських прав й на інших своїх дітей, бо залишала їх в такий же спосіб.
Близько опівночі після закінчення служби співробітник кримінальної поліції Приморського відділення повертався додому, коли побачив молоду особу, що кликала на допомогу. Правоохоронець поцікавився, чи все гаразд, та у відповідь почув історію про те, що з дому її вигнали, і тепер перехожа не знає, куди подітися з дитиною. Поки поліцейський взяв на руки малечу, щоб переконатися, що вона жива, жінка схопила коляску та кинулась тікати, залишивши новонароджену разом зі співробітником. Офіцер поліції наздогнав горе-матір біля її дому, в будинку спав її співмешканець, він, як і жінка, знаходився під дією алкоголю. Втікачка пояснила, що дитина їй не потрібна. Поліцейський доправив мати до медичної установи. Навіть дорогою вона не передумала і рішуче була налаштована відмовитися від немовляти. У закладі вона склала необхідні документи, а поліцейський викликав слідчо-оперативну групу.
Було встановлено, що місцева мешканка 1990 року народження, веде антигромадський спосіб життя. Більш того, рік тому вона звільнилася з місць позбавлення волі і вже позбавлена батьківських прав на інших своїх дітей.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, проводиться перевірка.