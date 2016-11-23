Жителька Донецької області намагалася залишити немовля поліцейському

Жінка, яка зустрілася дорогою додому майору поліції, хотіла позбутися 2-місячної дівчинки. Правоохоронець доправив горе-матір до медзакладу, де вона підготувала документи для відмови від дитини. Малюк не був бажаним для 26-річної мешканки. Більш того, вона позбавлена батьківських прав й на інших своїх дітей, бо залишала їх в такий же спосіб.

Близько опівночі після закінчення служби співробітник кримінальної поліції Приморського відділення повертався додому, коли побачив молоду особу, що кликала на допомогу. Правоохоронець поцікавився, чи все гаразд, та у відповідь почув історію про те, що з дому її вигнали, і тепер перехожа не знає, куди подітися з дитиною. Поки поліцейський взяв на руки малечу, щоб переконатися, що вона жива, жінка схопила коляску та кинулась тікати, залишивши новонароджену разом зі співробітником. Офіцер поліції наздогнав горе-матір біля її дому, в будинку спав її співмешканець, він, як і жінка, знаходився під дією алкоголю. Втікачка пояснила, що дитина їй не потрібна. Поліцейський доправив мати до медичної установи. Навіть дорогою вона не передумала і рішуче була налаштована відмовитися від немовляти. У закладі вона склала необхідні документи, а поліцейський викликав слідчо-оперативну групу.

Було встановлено, що місцева мешканка 1990 року народження, веде антигромадський спосіб життя. Більш того, рік тому вона звільнилася з місць позбавлення волі і вже позбавлена батьківських прав на інших своїх дітей.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, проводиться перевірка.