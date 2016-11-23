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Жительница Донецкой области пыталась оставить младенца полицейскому

Киев • УНН

 • 6896 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Жительница Донецкой области пыталась избавиться от младенца, оставив ребенка с правоохранителем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУНП Донецкой области.

Жительница Донецкой области пыталась оставить младенца полицейскому

Женщина, которая встретилась по дороге домой майору полиции, хотела избавиться от 2-месячной девочки. Правоохранитель доставил горе-мать в медучреждение, где она подготовила документы для отказа от ребенка. Малыш не был желанным для 26-летней женщины. Более того, она лишена родительских прав и на других своих детей, потому что оставляла их таким же образом.

Около полуночи после окончания службы сотрудник криминальной полиции Приморского отделения возвращался домой, когда увидел молодую особу, которая звала на помощь. Правоохранитель поинтересовался, все ли в порядке, и в ответ услышал историю о том, что из дома ее выгнали, и теперь она не знает, куда деваться с ребенком. Пока полицейский взял на руки малыша, чтобы убедиться, что он жив, женщина схватила коляску и бросилась убегать, оставив новорожденную вместе с сотрудником полиции. Офицер догнал горе-мать возле ее дома, в доме спал ее сожитель, он, как и женщина, находился под действием алкоголя. Сбежавшая объяснила, что ребенок ей не нужен. Полицейский доставил женщину в медицинское учреждение. Даже дорогой она не передумала и решительно была настроена отказаться от младенца. В заведении она составила необходимые документы, а полицейский вызвал следственно-оперативную группу.

Было установлено, что местная жительница 1990 года рождения, ведет антиобщественный образ жизни. Более того, год назад она освободилась из мест лишения свободы и уже лишена родительских прав на других своих детей.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан, проводится проверка.

Украинские Национальные Новости

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