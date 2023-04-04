Жителів Одещини попередили про відключення світла: причина в останній негоді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Одещині через останню негоду вийшло з ладу обладнання на енергомережах. Тож у ніч на 5 квітня відключатимуть електропостачання, повідомили в Одеській ОВА, пише УНН.
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"Енергетики будуть проводити аварійно-відновлювальні роботи на високовольтному обладнанні, що вийшло з ладу через негоду 28-29 березня. У звʼязку з цим з 22:00 4 квітня до 6:00 5 квітня буде знеструмлена частина Одеського району", - вказали в ОВА.
Деталі
В Одеській РВА уточнили, що будуть тимчасово знеструмлені наступні населені пункти Одеського району: с.Дальник, с.Великодолінське, с.Черноморка, с.Сухий Лиман, Совіньйон, с.Бурлача Балка, с.Прилиманске, с.Нерубайске, с.Наті, с.Велика Балка.
"Це допоможе в подальшому забезпечити безперебійне електропостачання для наших клієнтів", - вказали в ОВА.
В Одесі та інших районах області обмежень в електропостачанні не планується.
Нагадаємо
На Одещині через негоду без світла наприкінці березня залишилися майже три десятки міст і сіл, зачепило й Одесу.