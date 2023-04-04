Жителей Одесской области предупредили об отключении света: причина в последней непогоде
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Одесской области из-за последней непогоды вышло из строя оборудование на энергосетях. Поэтому в ночь на 5 апреля будут отключать электроснабжение, сообщили в Одесской ОВА, пишет УНН.
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"Энергетики будут проводить аварийно-восстановительные работы на высоковольтном оборудовании, вышедшем из строя из-за непогоды 28-29 марта. В связи с этим с 22:00 4 апреля до 6:00 5 апреля будет обесточена часть Одесского района", - указали в ОВА.
Детали
В Одесской РВА уточнили, что будут временно обесточены следующие населенные пункты Одесского района: с.Дальник, с.Великодолинское, с.Черноморка, с.Сухой Лиман, Совиньон, с.Бурлачья Балка, с.Прилиманское, с.Нерубайское, с.Нати, с.Великая Балка.
"Это поможет в дальнейшем обеспечить бесперебойное электроснабжение для наших клиентов", - указали в ОВА.
В Одессе и других районах области ограничений в электроснабжении не планируется.
Напомним
В Одесской области из-за непогоды без света в конце марта остались почти три десятка городов и сел, задело и Одессу.