Жителі Одещини відчули відголоси румунського землетрусу
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні опівдні жителі півдня Одеської області відчули землетрус, епіцентром якого стала Румунія. Про це у соціальних мережах написали жителі півдня Одеської області, повідомляє УНН.
Як повідомили румунські ЗМІ, магнітуда землетрусу склала близько 4,3 балів. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині майже 140 км, неподалік від міста Нережу в Румуніі.
На поштовхи у соцмережах скаржилися жителі Ізмаїла, Болграда та Рені. За їх словами, землетрус тривав всього 15-20 секунд.
В ДСНС в Одеській області поки не володіють інформацією щодо землетрусу.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, землетрус стався на півночі Індії.