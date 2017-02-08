Жители Одесской области почувствовали отголоски румынского землетрясения

Как сообщили румынские СМИ, магнитуда землетрясения составила около 4,3 баллов. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 140 км, недалеко от города Нережу в Румынии.

На толчки в соцсетях жаловались жители Измаила, Болграда и Рени. По их словам, землетрясение продолжалось всего 15-20 секунд.

В ГосЧС в Одесской области пока не владеют информацией о землетрясении.

Напомним, как сообщал УНН, землетрясение произошло на севере Индии.