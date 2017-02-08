Жители Одесской области почувствовали отголоски румынского землетрясения
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня в полдень жители юга Одесской области почувствовали землетрясение, эпицентром которого стала Румыния. Об этом в социальных сетях написали жители юга Одесской области, сообщает УНН.
Как сообщили румынские СМИ, магнитуда землетрясения составила около 4,3 баллов. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 140 км, недалеко от города Нережу в Румынии.
На толчки в соцсетях жаловались жители Измаила, Болграда и Рени. По их словам, землетрясение продолжалось всего 15-20 секунд.
В ГосЧС в Одесской области пока не владеют информацией о землетрясении.
Напомним, как сообщал УНН, землетрясение произошло на севере Индии.