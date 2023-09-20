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Жителі Одещини б’ють на сполох і просять утилізувати «затонулі» отрутохімікати

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Майже 50 років жителі села Алтестове, що на Одещині, живуть поруч з бункером отрутохімікатів. Попри давнє «сусідство», ситуація не поліпшується, а лише погіршується - ще трохи і отрутохімікати опиняться у Хаджибейському лимані. Втрутитися у ситуацію просять голову Одеської обласної адміністрації Олега Кіпера, повідомляє УНН.

Деталі

Мова не лише про бункер з отрутою, а про найбільший їх склад на території області - майже 150 тонн. У далекому 1972 році отрутохімікати буди підняті з затонулого в Одеській затоці теплохода «Моздок». У 1978 році, ще за часів радянської влади, був побудований бункер для їхнього зберігання - з того часу отрута там й лежить у м’яких контейнерах «біг бег».

Попри те, що «спадок» дістався державі, утилізацією має займатися регіон. Приблизна сума робіт по ліквідації отрути може сягати 20 млн грн.

Як повідомили УНН в Дачненській сільраді, на території якої знаходиться бункер: «Отрута залишається практично просто неба, а саме сховище знаходиться в незадовільному стані та частково зруйноване».

Нагадаємо

У 2016 році повідомлялось про отруєну рибу у Хаджибеївському лимані. Тоді, за словами хіміка-аналітика лабораторії центру стандартизації Олесі Федорчук, були виявлено три види пестицидів, які могли спричинити алергічні реакції, отруєння і навіть летальні випадки. Пестициди у лиман ймовірно тоді потрапили саме зі згаданого бункера небезпечних відходів. 

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