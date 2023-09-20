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Жители Одесской области бьют тревогу и просят утилизировать "затонувшие" ядохимикаты

Жители Одесской области бьют тревогу и просят утилизировать "затонувшие" ядохимикаты

Киев • УНН

 • 150941 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Почти 50 лет жители села Алтестово, что в Одесской области, живут рядом с бункером ядохимикатов. Несмотря на давнее «соседство», ситуация не улучшается, а только ухудшается - еще немного и ядохимикаты окажутся в Хаджибейском лимане. Вмешаться в ситуацию просят главу Одесской областной администрации Олега Кипера, сообщает УНН.

Детали

Речь не только о бункере с ядами, а о самом большом их складе на территории области - почти 150 тонн. В далеком 1972 году ядохимикаты были подняты с затонувшего в Одесском заливе теплохода «Моздок». В 1978 году, еще во времена советской власти, был построен бункер для их хранения - с тех пор яд там и лежит в мягких контейнерах «биг бег».

Несмотря на то, что «наследство» досталось государству, утилизацией должен заниматься регион. Приблизительная сумма работ по ликвидации яда может достигать 20 млн грн.

Как сообщили УНН в Дачненском сельсовете, на территории которого находится бункер: «Яд остается практически под открытым небом, а само хранилище находится в неудовлетворительном состоянии и частично разрушено».

Напомним

В 2016 году сообщалось об отравленной рыбе в Хаджибеевском лимане. Тогда, по словам химика-аналитика лаборатории центра стандартизации Олеси Федорчук, были обнаружены три вида пестицидов, которые могли вызвать аллергические реакции, отравления и даже летальные случаи. Пестициды в лиман вероятно тогда попали именно из упомянутого бункера опасных отходов. 

Украинские Национальные Новости

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